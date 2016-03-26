Кержаков: «Со здоровьем все хорошо»

Нападающий сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от товарищеского матча против команды Литвы (3:0).

– Хороший получился матч. Не сказал бы, что Литва – такой уж простой соперник. Начало для нас вышло довольно легким, казалось, что литовцы и дальше так будут играть, но потом они создали у наших ворот несколько хороших моментов и даже могли забить. Хорошо, что в первом тайме нам удалось открыть счет. Это и предрешило исход встречи.

– Судя по тому, что вы вышли на поле, травма в прошлом?

– Да, со здоровьем, слава Богу, все хорошо. Рассчитываю ли сыграть во Франции во вторник? Думаю, каждый футболист рассчитывает. Но есть ли шансы, решать главному тренеру.

– Забить вам не удалось. Что-то помешало?

– Естественно. Всем, кто не забивает, что-то мешает. Главное, что команда победила.

– Болельщики ждали именно вашего выхода…

– Очень им благодарен. Слышал их теплые приветствия после объявления диктором моей фамилии. Спасибо им, – сказал Кержаков.

Напомним, для Кержакова матч с Литвой стал 91-м за национальную сборную, и по этому показателю он сравнялся с Ринатом Дасаевым.