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    Шемберас: «В матче с Литвой сборной России просто не будет»

    Бывший игрок ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас накануне товарищеского матча между литовцами и командой России поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    – Сегодня Россия не будет играть основным составом. В большей степени выйдут те, кого Слуцкий хочет просмотреть, тогда как все остальные будут готовиться к Франции. Сложно предположить, какой футбол команда покажет, но все ребята захотят проявить себя перед тренерским штабом. При таком раскладе Литве будет даже сложнее.

    – Что ждать от Литвы?

    – России тоже просто не будет. Оборона нашей команды будет насыщенна. Вчера разговаривал с ребятами, сказали, что поле не совсем хорошего качества. И это дает преимущество команде, которая обороняется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.03.2016 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 26 марта 2016, 17:36

      0:0 наиболее вероятны при таком раскладе. Впрочем если Кержаков поправился и выйдет, то могут и выиграть.

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