Ловчев: «Кержаков еще не наигрался. И это хорошо»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев накануне товарищеского матча между сборными России и Литвы поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кержаковым. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

«В нападении у сборной сейчас нет стопроцентного варианта, поэтому у Кержакова, который так рвется в команду, появляется шанс. Ему не давали играть в «Зените», не отпускали в российские клубы. Поэтому он еще не наигрался. И это хорошо.

Кержаков тоже обслуживаемый форвард, но он не хуже остальных нападающих в сборной. Может, только чуть более растреннированны й. Все-таки почти год не играл в футбол. Если мячи будут летать над штрафной, доставляться регулярно в зону атаки, то и Кержаков проявит себя хорошо», – сказал Ловчев.