Ловчев: «Кержаков еще не наигрался. И это хорошо»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев накануне товарищеского матча между сборными России и Литвы поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Кержаковым. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.
«В нападении у сборной сейчас нет стопроцентного варианта, поэтому у Кержакова, который так рвется в команду, появляется шанс. Ему не давали играть в «Зените», не отпускали в российские клубы. Поэтому он еще не наигрался. И это хорошо.
Кержаков тоже обслуживаемый форвард, но он не хуже остальных нападающих в сборной. Может, только чуть более растреннированны