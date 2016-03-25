Грушевский: «Открытие Арена» – лучший стадион в стране»

Известный актер и юморист Михаил Грушевский накануне товарищеского матча между сборной России и Литвы выразил мнение, что «Открытие Арена», на которой пройдет игра, является лучшим стадионом в стране.

«Постараюсь посмотреть матч в прямом эфире в небольшой компании в гостях у приятеля. Но если бы передо мной стоял выбор, идти на стадион или остаться смотреть матч дома, я бы пошел на арену. Мне очень нравится «Открытие Арена», хоть это и спартаковский стадион. Лучшая арена в стране», – сказал Грушевский.