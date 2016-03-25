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    Фоменко: «Селезнев получил негативные оценки специалистов»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рассказал о том, почему в расположение команды не был вызван форвард «Кубани» Евгений Селезнев.

    «По итогам последнего тура в РФПЛ Селезнев получил негативные оценки специалистов. Зинченко – перспективный футболист. Его вызвали в молодежную сборную, но он приболел. Все прекрасно понимают, что карьера футболиста недолговечна, каждому игроку отведено определенное время. В ближайшем будущем в национальной команде будет много молодых футболистов», – сказал он.

    Источник: Football.ua

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    25.03.2016 08:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 25 марта 2016, 18:58

      Хохлы и этим всё сказано

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 марта 2016, 13:11

      Националисты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 марта 2016, 12:39

      ТИПИЧНЫЙ ХОХОЛ ВРЕТ КАК ВСЕГДА И БОИТСЯ ТЕХ КТО НАД НИМ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 25 марта 2016, 11:34

      Да ну это провокация,во первых зинченко здоров а Селезнев постоянно вызывался,либо источник левый либо Политический мотив

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 25 марта 2016, 11:12

      Оценки выставил госдеп США.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      LTY 25 марта 2016, 10:33

      Все таки политика сильнее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 10:29

      Вранье, наглое бесстыжее вранье!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 марта 2016, 09:59

      Бла-бла-бла. Это ты своей бабушке будешь рассказывать.

      4
      Ответить
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