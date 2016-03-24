Агент: «Пока еще рано говорить о будущем Витселя»

Агент полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Риккардо Наполитано рассказал о планах своего клиента на будущее.

«Аксель не один раз говорил о том, что он хочет уйти из «Зенита». Я не знаю, что будет дальше. Пока еще рано говорить о его будущем. Последний контакт с «Миланом» был в августе, больше мы не общались. Нужно подождать. До конца сезона еще много времени», – приводит слова агента Pianetamilan.

Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает летом 2017 года. Бельгиец уже сообщил, что не собирается продлевать соглашение с российским клубом и намерен найти себе новую команду в ближайшее трансферное окно. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за питерский клуб в 31 матче, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.