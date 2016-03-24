Бушманов: «Кройфф является олицетворением стиля игры «Барселоны»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о том, как он отреагировал на известие о кончине легенды голландского футбола Йохана Кройффа. Причиной смерти игрока на 68-м году жизни стал рак.

«Очень печальное событие. Йохан очень многое сделал для футбола, внес огромный вклад в игру как в таковую, в ее философию. Для меня Кройфф является олицетворением того стиля игры, в котором играет нынешняя «Барселона». Кроме тех матчей против каталонцев в 1992 году, мне не доводилось с ним пересекаться в жизни.

Что было особенного в той «Барселоне» Кройффа? Эта команда всегда играла в зрелищный и атакующий футбол, в том числе для болельщиков и зрителей. Такой она была и тогда», – сказал Бушманов.