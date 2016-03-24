Кержаков: «Хотел бы вернуться в «Зенит»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков заявил, что хочет вернуться в «Зенит».

– Летом срок вашей аренды заканчивается, как и срок соглашения с «Зенитом». Ваши действия?

– Никогда не скрывал того, что хотел бы вернуться в «Зенит». Но это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Посмотрим, как сложится. Если не будет такой возможности, придется искать другие варианты. Пока играю, получаю от этого удовольствие, пытаюсь вернуться в сборную и хочу вернуться в «Зенит».

– Представьте, что где-то сталкиваетесь с Виллаш-Боашем. Ваша реакция?

– Обниматься и брататься не буду. Но если он, как старший человек, решит со мной поздороваться, не отвернусь.