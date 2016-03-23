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    Газизов: «Зинченко сказали, что он не вызван, хотя в «Уфу» вызов из сборной приходил»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг полузащитника команды 19-летнего Александра Зинченко.

    «В клуб пришел вызов из сборной Украины. Как и подобает в подобных случаях, согласно регламенту мы отпустили Сашу в расположение национальной команды. Он приехал туда, а ему сказали, что он не вызван. Пришлось Зинченко вернуться назад.

    Переживает ли он? Конечно! Он очень расстроен, ведь вызов в сборную страны для него – честь», – сообщил Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2016 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 23 марта 2016, 14:00

      У него теперь два пути,или в России заканчивать карьеру,или в Европе . Хохлам совсем башню снесло !

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > опус 2 23 марта 2016, 19:30

      Сейчас налетят хохлы с криками "Україна - це Європа" :D

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