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    Кержаков: «Дай бог, удастся восстановиться от травмы и сыграть в матчах сборной»

    Нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду на то, что сможет принять участие в товарищеских матчах национальной команды.

    «Врач сборной Эдуард Безуглов прокомментировал уже информацию о моей травме, ему стоит доверять, а мне добавить нечего.

    Дай бог, удастся восстановиться и сыграть. Со Слуцким пока не общались и ничего не обсуждали», – сказал Кержаков.

    Напомним ранее Безуглов допустил, что футболист может успеть восстановиться к ближайшим играм сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2016 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:27

      Кержаков: «Дай бог, удастся восстановиться от травмы и сыграть в матчах сборной... на трамбоне»

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