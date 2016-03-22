Рахимов: «Рыбус, наверное, хочет поиграть в чемпионате посильнее»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов считает, что полузащитник Мацей Рыбус может перебраться в более сильный чемпионат.

«Терек» хочет продлить с Рыбусом соглашение, но здесь присутствует множество разных обстоятельств. Он футболист сборной, и, наверное, хочет поиграть в более сильном чемпионате – немецком или английском. Получится его сохранить – очень хорошо, не получится – такова жизнь. Конечно, я за то, чтобы он остался в команде», – сказал Рахимов.

В этом сезонк в активе игрока 20 игр и шесть голов.