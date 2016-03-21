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Бородюк хочет видеть в «Кайрате» Кержакова и Быстрова

21 марта 2016, 23:18
6

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк имеет желание пригласить в казахстанский клуб хавбека «Краснодара» Владимира Быстрова и нападающего «Цюриха» Александра Кержакова. Напомним, что оба игрока выступали ранее в составе «Зенита», а права на Кержакова до сих пор принадлежат питерскому клубу.

«Кайрат» обладает сейчас хорошими финансовыми возможностями. Перед командой, вероятно, стоят серьезные спортивные и имиджевые задачи. Поэтому главный тренер заинтересован в услугах хорошо известных и еще не исчерпавших свой потенциал футболистов. К тому же, с Аршавиным, Быстровым и Кержаковым он знаком по работе в сборной», – рассказал в интевью известный спортивный журналист Леонид Генусов.

Напомним, что не так давно в Алма-Ату перебрался экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин, подписавший соглашение по схеме «1+1». Также уже более года цвета «Кайрата» защищает еще один бывший игрок сине-бело-голубых Анатолий Тимощук.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Казахстан Кайрат Зенит Цюрих Аршавин Андрей Быстров Владимир Тимощук Анатолий Кержаков Александр Бородюк Александр
Комментарии (6)
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red-white fox
1458607337
+Малафеев, Анюков, Зырянов, Широков, Данни
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СЛАВА 81
1458613857
Потерянные футболисты и личности.
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REDWHITE_
1458624955
еще Сычева и Павлюченко
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altezzik
1458626152
Пюйгренье бери
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Krasnodar 123
1458645886
Быстрова забирайте причем срочно !
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APchelov
1458656424
А что, с таким составом в Европе Кайрат сделал бы себе имя. А потом туда по проторенной дорожке уезжали бы наши пенсионеры. Мне такой вариант нра
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