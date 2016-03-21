Бородюк хочет видеть в «Кайрате» Кержакова и Быстрова

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк имеет желание пригласить в казахстанский клуб хавбека «Краснодара» Владимира Быстрова и нападающего «Цюриха» Александра Кержакова. Напомним, что оба игрока выступали ранее в составе «Зенита», а права на Кержакова до сих пор принадлежат питерскому клубу.

«Кайрат» обладает сейчас хорошими финансовыми возможностями. Перед командой, вероятно, стоят серьезные спортивные и имиджевые задачи. Поэтому главный тренер заинтересован в услугах хорошо известных и еще не исчерпавших свой потенциал футболистов. К тому же, с Аршавиным, Быстровым и Кержаковым он знаком по работе в сборной», – рассказал в интевью известный спортивный журналист Леонид Генусов.

Напомним, что не так давно в Алма-Ату перебрался экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин, подписавший соглашение по схеме «1+1». Также уже более года цвета «Кайрата» защищает еще один бывший игрок сине-бело-голубых Анатолий Тимощук.