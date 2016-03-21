Нойштедтер: «Пока моя мечта выступать за Россию не сбылась»

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер выразил сожаление, что не может сыграть за сборную России.

«Привет, Россия. Я очень благодарен и горд тем, что Россия предлагает мне возможность быть частью сборной. Жаль, что я еще не могу выступать за сборную. Моя мечта не сбылась. Я борюсь дальше. Желаю сборной больших успехов в товарищеских матчах против Литвы и Франции. Оставайтесь все здоровы. До скорого. Ваш Роман», – сказал Нойштедтер.