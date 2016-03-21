Дмитрий Комбаров: «Добились своего за счет прессинга»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил отличную игру нападающего Зе Луиша в выездной победе над «Анжи» (4:0).

«Зе великолепно играет головой, хорошо прыгает, и за счет этого мы много цеплялись за мяч впереди. Он использовал свои сильные стороны, у него все хорошо получалось. Мы отталкивались от своей игры. С первых минут настраивались на прессинг и атаку. И все получилось. Не могу сказать, что «Анжи» слабая команда. Добились своего за счет прессинга, о чем уже сказал, за счет того, что много моментов создавали», – сказал Комбаров.