Шовковский: «Я бы не поехал играть в Россию»

Как можно ехать работать в страну,которая ведет гибридную войну против твоего дома???
Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что он бы никогда не согласился на переход в российский клуб.
— Как оцените невызов в сборную футболистов, выступающих в чемпионате России?
— Не думаю, что мне нужно комментировать эту информацию. Я не скрывал никогда, что у меня патриотические взгляды, но я не имею права кого-то осуждать. У каждого своя жизнь и свой путь, который он сам хочет пройти. Каждый несет ответственность за свою судьбу.
Не хочу брать на себя ответственность и что-то комментировать, не зная, чем живет тот или другой человек. Могу говорить только за себя: я бы не поехал играть в Россию.
Напомним, что в расположение национальной сборной Украины не были вызваны форвард «Кубани» Евгений Селезнев и защитник «Рубина» Андрей Пилявский.