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    Шовковский: «Я бы не поехал играть в Россию»

    Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что он бы никогда не согласился на переход в российский клуб.

    — Как оцените невызов в сборную футболистов, выступающих в чемпионате России?

    — Не думаю, что мне нужно комментировать эту информацию. Я не скрывал никогда, что у меня патриотические взгляды, но я не имею права кого-то осуждать. У каждого своя жизнь и свой путь, который он сам хочет пройти. Каждый несет ответственность за свою судьбу.

    Не хочу брать на себя ответственность и что-то комментировать, не зная, чем живет тот или другой человек. Могу говорить только за себя: я бы не поехал играть в Россию.

    Напомним, что в расположение национальной сборной Украины не были вызваны форвард «Кубани» Евгений Селезнев и защитник «Рубина» Андрей Пилявский.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    21.03.2016 10:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 25 марта 2016, 14:27

      Как можно ехать работать в страну,которая ведет гибридную войну против твоего дома???

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > VityOk(Dynamo Kyiv) 16 апреля 2016, 01:03

      А Вы ушки-то пошире развесьте - "они" в войне информационной Вам все быстренько лапшичкой-то и разъяснят. Впрочем, как видно, я крепко припоздал со своим советом)).

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 марта 2016, 20:06

      прогнулся,скоро получит печеньку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 21 марта 2016, 18:04

      Тебя и не позовут , воздух портить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 21 марта 2016, 18:02

      давно пора карьеру завершить...

      2
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      Рейтинг: +4829

      neveldomha 21 марта 2016, 16:23

      Пол украины живет за счет перечислений шабашников из страны агрессора. А он тут советы раздает. Скажи это трем миллионам своих сограждан, по поводу того, что нечего им делать в России. Пущай возвращаются в родную страну и живут как все, в нищете.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 марта 2016, 14:38

      А никто,в общем-то вас и не зовет, а вы,как назойливые мухи так и лезете!

      3
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      Рейтинг: +281

      serhz 21 марта 2016, 14:31

      А если денежные знаки этому патриоту показать?-любой хохол удавится и маму родную продаст-так что учи гимн России-пойдёшь дворником на Киевский вокзал -ворота столицы так сказать.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 марта 2016, 14:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и кому этот какел нужен?

      -4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 марта 2016, 14:08

      Поехал бы, как миленький... Да только вот беда, нахуй ни кому ты здесь не нужен, у нас своих киперов-патриотов пруд пруди.. Дятел ты - Шовковский!!

      3
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      Рейтинг: +15

      паравозище91 21 марта 2016, 14:04

      а ты тут и на.. не нужен

      2
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