Карпин о матче с «Газовиком»: «Без везения не обошлось»

Главный тренер «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин доволен неожиданной победой своей команды в матче 27-го тура ФНЛ с «Газовиком» (3:0).

«Играли против «Газовика», сильного соперника, использовали свои моменты. Не зря они идут на первом месте. Естественно, без везения не обошлось. Говорить по игре, тактике не имеет смысла, потому что нам сейчас важно набирать очки, и неважно как. Ребята хотели, боролись, старались. Это было видно невооруженным взглядом.

Естественно, команда обновилась. Ушло 17 игроков, пришло — 12. В основном составе 7–8 новых футболистов. Есть шероховатости. Но мы прошли предсезонку, команда физически готова неплохо, и тактически мы поработали», — отметил Карпин в интервью sportfm.ru.

По итогам 27-ми туров «Торпедо» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.