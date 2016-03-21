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    У Газинского диагностировано сотрясения мозга

    Стала известна степень тяжести повреждения хавбека «Краснодара» Юрия Газинского после столкновения с защитником «Локомотива» Тарасом Михаликом в игре 21-го тура РФПЛ.

    По информации наставника «горожан» Олега Кононова, у футболиста диагностировано сотрясения мозга. Напомним, Газинский был вынужден покинуть поле уже на 22-минуте.

    «Юрий получил сотрясение мозга, его увели. Это уже красная карточка. Мы посмотрим моменты в нашей лиге или других каких-то, где удаляли игроков за менее опасные действия. А здесь – сотрясение мозга. Ошибка судьи», – сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2016 01:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 марта 2016, 09:48

      Михайлик играл подло а судьишка гнида полная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 21 марта 2016, 08:50

      Однозначно удалять. И очень похоже, что действовал так умышленно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 марта 2016, 04:22

      Здоровья.

      0
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