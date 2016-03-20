Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Все видели, что игрок «Локомотива» нарочно шел в Газинского»

    Наставник «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал эпизод с травмой хавбека Юрия Газинского в первом тайме поединка 21-го тура против «Локомотива» (1:2). Напомним, что футболист «быков» не смог самостоятельно покинуть поле в результате столкновения с защитником красно-зеленых Тарасом Михаликом, и был заменен уже на 22-й минуте встречи.

    «Эпизод с Газинским? Думаю, было видно, что соперник шел в нашего игрока. Его тоже стоит рассмотреть», – сказал Кононов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 марта 2016, 05:38

      так он же паровоз,вот и буром катил.надо рельсы паровозам загнуть,вот тогда и посмотрим) а по факту-михалика после этого надо было сразу накуй с поля,в регби например,там по ему "бычку"поправят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 марта 2016, 00:12

      Была бы Испания,на матча 3 бы дисквалификация,ещё и упал,типа ему тоже больно,Локо-мусор,фу-фу-фу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 марта 2016, 22:59

      Судьишка ГНИДА КОНЧЕНАЯ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 марта 2016, 22:58

      Надо было кому-то из игроков Краснодара сломать ноги этому Михалику и все было-бы правильно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 22:43

      Кононов прав. Судья нет. Надо было удалять. И Локо бы не выиграл.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11