Кононов: «Все видели, что игрок «Локомотива» нарочно шел в Газинского»

Наставник «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал эпизод с травмой хавбека Юрия Газинского в первом тайме поединка 21-го тура против «Локомотива» (1:2). Напомним, что футболист «быков» не смог самостоятельно покинуть поле в результате столкновения с защитником красно-зеленых Тарасом Михаликом, и был заменен уже на 22-й минуте встречи.

«Эпизод с Газинским? Думаю, было видно, что соперник шел в нашего игрока. Его тоже стоит рассмотреть», – сказал Кононов.