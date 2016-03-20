Газзаев: «Дзюбы, Смолова и Кокорина в сборной достаточно, чтобы обойтись без Кержакова»

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высказал свое мнение по поводу травмы нападающего «Цюриха» Александра Кержакова, полученной в матче чемпионата Швейцарии. Напомним, что теперь игрок не сможет помочь национальной команде в товарищеских матчах против Литвы (26-го марта) и Франции (29-го марта).

«Очень печально, что Кержаков получил эту обидную травму. Хочется, чтобы Александр поскорее выздоровел.

Стоит ли кого-нибудь вызывать в сборную на место Кержакова? У нас есть три форварда – Дзюба, Смолов и Кокорин, чье положение в сборной России не обсуждается. Этих людей вполне достаточно. Тем более что сейчас я не вижу нападающих, которые могли бы составить конкуренцию трем основным форвардам», – сказал Газзаев.