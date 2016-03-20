Энрике: «Могли и проиграть «Вильярреалу», так что, ничьей я доволен»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал положительным результатом ничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 30-го тура Примеры. Напомним, что каталонцы упустили победу, ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.

«По моему мнению, этот результат можно расценивать как положительный. Дистанция до конца чемпионата сократилась на один тур, и мы оторвались еще на одно очко.

Нам было под силу добыть три очка, но также мы могли остаться вообще ни с чем, поэтому я должен быть удовлетворен.

Ракитич – идеальный игрок. У него хороша и правая, и левая нога. В его арсенале имеется прекрасный удар, кроме того, он обладает отменными физическими данными.

Судьи? Думаю, обсуждать их работу не слишком приемлемо», – сказал Луис Энрике.