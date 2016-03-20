Лодыгин: «За всю игру «Крылья Советов» создали единственный шанс»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился мнением о победе сине-бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

– Как в целом вам матч? Как синтетика?

– Честно сказать, в каких-то моментах она усложняла принятие решений. На длинных передачах мяч немного застревал, было не так легко перехватить, выбежать, выбить. Но это единственная проблема. А в остальном мы полностью контролировали ситуацию. «Крылья» создали единственный шанс, но хорошо, что мы не пропустили. Так что это уверенная победа. Все отработали хорошо, пусть и с небольшими ошибками после того, как повели 2:0. Это не то что логично, мы где-то потерялись, но смогли собраться.