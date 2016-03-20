Олег Иванов: «Все теряют очки, и у «Терека» есть шанс забраться высоко»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал факт того, что грозненский клуб находится в верхней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги и ведет борьбу за медали чемпионата.

«Так складывается турнирная ситуация, что все теряют очки. Нам не надо витать в облаках, а идти вперед шаг за шагом. Хотели попасть в восьмерку, но есть шанс забраться высоко. Аппетит приходит во время еды», – отметил Иванов.

После 21 игры «Терек» имеет в своем активе 35 очков и располагается на шестом месте в таблице РФПЛ.