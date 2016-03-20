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    Девич: «Невызов в сборную Украины? Желаю им побольше удачи, буду болеть за них»

    Нападающий «Рубина» и сборной Украины Марко Девич не знает о причинах, по которым он не получил вызов в сборную Украины на ближайшие международные матчи.

    – В сборную Украины вызвали форвардов, многие из которых забили куда меньше вас.

    – Я им желаю побольше удачи и буду болеть за них.

    – Наверное обидно, когда сезон получается в целом удачный, но в сборной вас игнорируют?

    – Спасибо, что замечаете, что у меня хороший сезон, но по поводу сборной без комментариев пока.

    – Когда сразу всех украинских игроков из РФПЛ внезапно не вызывают в сборную, то многие находят в этом политический подтекст. Вы как считаете?

    – Честно говоря, не знаю, что вам ответить.

    Источник: Sports.ru

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    20.03.2016 08:30
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