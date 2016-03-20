Арустамян: «Манчини наверняка захочет зарплату 4,5 миллиона в год с «северной надбавкой»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил финансовые запросы потенциального тренера «Зенита» Роберто Манчини, работающего с «Интером».

«В сообщениях о Манчини в «Зените» ничего удивительного нет. Разговоры идут, но мяч тут скорее на стороне «Зенита». Как я уже неоднократно говорил, «Зенит» выбирает тренера и рассматривает разные фигуры. Понятно, что всплывают фамилии Пеллегрини, Манчини, Пранделли – всех этих тренеров «Зениту» активно предлагают. Но петербургский клуб сейчас не может сделать конкретный выбор, все варианты пока не конкретны. Кроме того, потеплели отношения с клубом у Андре Виллаша-Боаша: категоричных заявлений об уходе португальца тренера мы больше не слышим. Я не сильно верю в то, что Виллаш-Боаш останется в «Зените», но в футболе все может резко измениться за один ужин.

Контракт Виллаша-Боаша был заключен еще до всем известных экономических событий, а после них топ-тренеры в Россию не приезжали. Из всех потенциальных кандидатов запросы Манчини наверняка не самые большие, но зарплата меньше, чем его нынешняя – 4,5 миллиона евро в год – Роберто в «Зените» не устроит. Напротив, наверняка он захочет «северной надбавки». «Зенит» мог бы выбрать более бюджетные варианты – Донадони, блестяще работающего с «Болоньей», или Монтеллу, или Ди Франческо из «Сассуоло», но это маловероятно. В Питере хотят тренера с именем, не уступающим по звучности Виллашу-Боашу.

«Почему бы не Бердыев?» — такая мысль тоже может посещать любого руководителя «Зенита»; точно так же и сам Бердыев может мечтать о варианте с «Зенитом». Но очевидно, что «Зенит» пока выбирает иностранную модель – а ведь в отдаленной перспективе есть и Семак. Пока приход Бердыева, по моей оценке, очень маловероятен – в том числе потому, что Курбан Бекиевич может не вполне подойти «Зениту» с точки зрения стиля. К тому же, структура клубов, куда приходит Бердыев, должна подстраиваться под него. В «Зените» такое представить невозможно», — заключил Арустамян.