Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арустамян: «Манчини наверняка захочет зарплату 4,5 миллиона в год с «северной надбавкой»

Арустамян: «Манчини наверняка захочет зарплату 4,5 миллиона в год с «северной надбавкой»

20 марта 2016, 07:30
6

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил финансовые запросы потенциального тренера «Зенита» Роберто Манчини, работающего с «Интером».

«В сообщениях о Манчини в «Зените» ничего удивительного нет. Разговоры идут, но мяч тут скорее на стороне «Зенита». Как я уже неоднократно говорил, «Зенит» выбирает тренера и рассматривает разные фигуры. Понятно, что всплывают фамилии Пеллегрини, Манчини, Пранделли – всех этих тренеров «Зениту» активно предлагают. Но петербургский клуб сейчас не может сделать конкретный выбор, все варианты пока не конкретны. Кроме того, потеплели отношения с клубом у Андре Виллаша-Боаша: категоричных заявлений об уходе португальца тренера мы больше не слышим. Я не сильно верю в то, что Виллаш-Боаш останется в «Зените», но в футболе все может резко измениться за один ужин.

Контракт Виллаша-Боаша был заключен еще до всем известных экономических событий, а после них топ-тренеры в Россию не приезжали. Из всех потенциальных кандидатов запросы Манчини наверняка не самые большие, но зарплата меньше, чем его нынешняя – 4,5 миллиона евро в год – Роберто в «Зените» не устроит. Напротив, наверняка он захочет «северной надбавки». «Зенит» мог бы выбрать более бюджетные варианты – Донадони, блестяще работающего с «Болоньей», или Монтеллу, или Ди Франческо из «Сассуоло», но это маловероятно. В Питере хотят тренера с именем, не уступающим по звучности Виллашу-Боашу.

«Почему бы не Бердыев?» — такая мысль тоже может посещать любого руководителя «Зенита»; точно так же и сам Бердыев может мечтать о варианте с «Зенитом». Но очевидно, что «Зенит» пока выбирает иностранную модель – а ведь в отдаленной перспективе есть и Семак. Пока приход Бердыева, по моей оценке, очень маловероятен – в том числе потому, что Курбан Бекиевич может не вполне подойти «Зениту» с точки зрения стиля. К тому же, структура клубов, куда приходит Бердыев, должна подстраиваться под него. В «Зените» такое представить невозможно», — заключил Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
El_Chori
1458456231
И слава Богу!
Ответить
IVAN53
1458462268
хе рь прогнал
Ответить
IVAN53
1458462301
клуб не подстраивается под тренера
Ответить
IVAN53
1458462325
где аршавины кержаковы и тимощуки
Ответить
IVAN53
1458462359
боаш выгнал и клуб не подстраивается под тренера?
Ответить
Kano
1458463059
Своих бы назначили.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
2
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
3
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
2
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
111
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+