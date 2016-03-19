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    Хохлов: «Слухи об отставке Кобелева? Прочитал, посмеялся и забыл»

    Экс-хавбек и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил, что не обращает внимания на информацию в СМИ об отставке главного тренера бело-голубых Андрея Кобелева.

    Напомним, сегодня динамовцам удалось добиться выездной победы над «Уфой» (1:0) во встрече 21-го тура РФПЛ.

    – После победы вопрос об отставке Кобелева больше стоять не будет, или все определит игра с «Краснодаром"?

    – У нас постоянно что-то пишут, что-то говорят. Иногда читаешь и удивляешься, откуда люди берут информацию. Некоторые вещи прочитал, посмеялся и забыл.

    – А как воспринимали упоминание вашего имени в новостях про нового тренера «Динамо"?

    – Повторюсь: некоторые статьи прочитал, посмеялся и забыл.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 18:24
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