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    Гендиректор «Краснодара»: «Клуб полностью выкупает контракт Крицюка»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подтвердил намерение выкупить у «Браги» контракт вратаря Станислава Крицюка, выступающего за «горожан» на правах аренды.

    «Краснодар» полностью выкупает контракт Крицюка. Сумму называть не буду», – сказал Хашиг.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Крицюк принял участие в двух поединках, не позволив сопернику ни разу поразить свои ворота. Арендное соглашение голкипера с «Краснодаром» рассчитано до лета текущего года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2016 13:18
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 19 марта 2016, 13:29

      До конца чемпа еще 10 туров + 1/2 КР, а они уже решили выкупить. Как бы вдруг резко не передумали.

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