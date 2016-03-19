Гендиректор «Краснодара»: «Клуб полностью выкупает контракт Крицюка»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подтвердил намерение выкупить у «Браги» контракт вратаря Станислава Крицюка, выступающего за «горожан» на правах аренды.

«Краснодар» полностью выкупает контракт Крицюка. Сумму называть не буду», – сказал Хашиг.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Крицюк принял участие в двух поединках, не позволив сопернику ни разу поразить свои ворота. Арендное соглашение голкипера с «Краснодаром» рассчитано до лета текущего года.