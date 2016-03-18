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    35-летний Адурис вызван в сборную Испании, Коста – нет

    Наставник сборной Испании Висенте дель Боске огласил состав национальной команды на товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте.

    В команду попал 35-летний нападающий «Атлетика» Ариц Адурис, отметившийся 17 голами в чемпионате Испании. Форварда «Челси» Диего Коста в команду не пригласили.

    Полный список игроков:

    Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («МЮ»), Серхио Рико («Севилья»)

    Защитники: Хуанфран («Атлетико»), Марио Гаспар («Вильярреал»), Херард Пике, Марк Бартра, Жорди Альба (все - «Барселона»), Начо («Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси»)

    Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Серхи Роберто («Барселона»), Коке («Атлетико»), Сеск Фабрегас («Челси»), Тьяго («Бавария»), Иско («Реал»), Нолито («Селта»), Педро («Челси»), Хуан Мата («МЮ»), Давид Сильва («Манчестер Сити»)

    Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Альваро Мората («Ювентус») и Пако Алькасер («Валенсия»)

    Напомним, что «фурия роха» сыграет со сборной Италии (24 марта) и Румынии (27 марта).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Daniyar_and_Krestinin 18 марта 2016, 15:48

      где Серхио Рамос?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Daniyar_and_Krestinin 18 марта 2016, 16:53

      Daniyar, так это же не на Евро состав.. Иньеста тоже не заявлен

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