35-летний Адурис вызван в сборную Испании, Коста – нет

где Серхио Рамос?
Наставник сборной Испании Висенте дель Боске огласил состав национальной команды на товарищеские матчи, сообщается на официальном сайте.
В команду попал 35-летний нападающий «Атлетика» Ариц Адурис, отметившийся 17 голами в чемпионате Испании. Форварда «Челси» Диего Коста в команду не пригласили.
Полный список игроков:
Вратари: Икер Касильяс («Порту»), Давид де Хеа («МЮ»), Серхио Рико («Севилья»)
Защитники: Хуанфран («Атлетико»), Марио Гаспар («Вильярреал»), Херард Пике, Марк Бартра, Жорди Альба (все - «Барселона»), Начо («Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси»)
Полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»), Микель Сан-Хосе («Атлетик»), Серхи Роберто («Барселона»), Коке («Атлетико»), Сеск Фабрегас («Челси»), Тьяго («Бавария»), Иско («Реал»), Нолито («Селта»), Педро («Челси»), Хуан Мата («МЮ»), Давид Сильва («Манчестер Сити»)
Нападающие: Ариц Адурис («Атлетик»), Альваро Мората («Ювентус») и Пако Алькасер («Валенсия»)
Напомним, что «фурия роха» сыграет со сборной Италии (24 марта) и Румынии (27 марта).