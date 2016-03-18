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  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

18 марта 2016, 14:17
40

Сегодня в Ньоне определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов.

В восьмерку сильнейших пробились представители пяти стран: «Атлетико», «Барселона», «Реал» (Испания), «Бавария», «Вольфсбург» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция).

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят так:

Первые игры 1/4 финала состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Бенфика Вольфсбург Реал Атлетико Манчестер Сити Барселона Бавария
Комментарии (40)
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DoNAld DUc
1458299951
Реал, Бавария, Барселона, ПСЖ ! Эти команды выйдут в 1/2 финала
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cruiff
1458300031
Реалу, как обычно, соперник попроще достался. Инфантино ушел, а нагретые шарики продолжают работать.
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alex1063
1458300043
Реал, Бавария, Барселона, ПСЖ
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Real_Madrid-Liverpool
1458300564
Лучше не придумаешь! Реал, Бавария, ПСЖ можно считать в 1/2, а барса-атлетико здесь еще ничего не решено!
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gor77
1458300891
Из серии "ЕСЛИ" - интересно посмотреть финал Бавария - ПСЖ! Хотя, финал может быть неожиданным!
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vest01
1458302661
Вольфсбург-Реал Мадрид Игра будит интересной.Реал фоворит.Для Вольфсбург- первый матч будит важен если они смогут не пропустить то шансы есть.мой процент на проход дальше.40-60 В пользу Мадрида. Бавария-Бенфика Зде
ся шансов у орлов нету.Бавария очень сильна и прижмет все два матча в Бенфику к своей штрафной.Шансы 80-20 в пользу Мюнхена. Барселона-Атлетико
Понятно как будит действовать обе команды Барселона будит наседать на ворота Атлетико.Но подопечные Семеоне будут ловить на контратаке.Семеоне пока неможит разгодать как бороться С Трио.Ему придется изучать день и ночь.Проценты на проход 70-30 ПСЖ-Ман.Сити Самая любопытная и интересная пара в 1\4 финала.Париж будит первый инецативу под свой контроль брать.Но у Горожан есть возможность пробится дальше.Шансы 60-40
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Protosser
1458306227
Пфф) Перес опять успел "конвертик занести"..))
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fakel-vrn
1458306617
жаль ювентус рановато вылетел...
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REDWHITE_
1458306948
а с кем Газтруба играет?
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REDWHITE_
1458308166
Московский ЦСКА отказался предоставить «Кубани» тренировочное поле в преддверии матча 21-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. «армейский» клуб предпочёл заплатить штраф за соответствующее нарушение регламента. ************ ВОТ, ТВАРИ...
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