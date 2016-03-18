Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

Сегодня в Ньоне определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов.
В восьмерку сильнейших пробились представители пяти стран: «Атлетико», «Барселона», «Реал» (Испания), «Бавария», «Вольфсбург» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция).
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят так:
Первые игры 1/4 финала состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.
Источник: Бомбардир.ру
ся шансов у орлов нету.Бавария очень сильна и прижмет все два матча в Бенфику к своей штрафной.Шансы 80-20 в пользу Мюнхена. Барселона-Атлетико
Понятно как будит действовать обе команды Барселона будит наседать на ворота Атлетико.Но подопечные Семеоне будут ловить на контратаке.Семеоне пока неможит разгодать как бороться С Трио.Ему придется изучать день и ночь.Проценты на проход 70-30 ПСЖ-Ман.Сити Самая любопытная и интересная пара в 1\4 финала.Париж будит первый инецативу под свой контроль брать.Но у Горожан есть возможность пробится дальше.Шансы 60-40