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    Семин: «Дзюба лучше пусть в футбол играет, а не Бердыева обсуждает»

    Российский тренер Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о слишком оборонительной тактике «Ростова».

    – Дзюбе лучше бы своим непосредственным делом заниматься: голы забивать, передачи раздавать, в защите отрабатывать. А уж работу тренеров должны оценивать болельщики и специалисты.

    – С точки зрения специалиста, игру «Ростова» во встрече с ЦСКА можно назвать идеально организованной?

    – У Бердыева есть своя философия футбола, которую мы уже видели в «Рубине». Он очень хорошо выстраивает оборону. При этом бердыевские команды могут сыграть и в три защитника, и в четыре, и в пять.

    Стоит отметить, что в «Ростов» Бердыев пригласил многих игроков, с которыми работал в «Рубине». Он знает их возможности и строит игру так, чтобы каждый футболист действовал с максимальным кпд. Да и оборонительным футбол в исполнении «Ростова» назвать нельзя. Разве мало они забивают?

    Против ЦСКА ростовчане провели блестящий матч. В плане тактики близко к идеалу. Да и в индивидуальном плане игроки обороны «Ростова» сейчас одни из лучших в лиге.

    – Почему же никого из них не вызывают в сборную?

    – Все впереди. Нельзя присылать вызов в национальную команду после одного-двух удачных матчей. Не сомневаюсь, что по ходу сезона игроки «Ростова» докажут Слуцкому: на них нужно обратить внимание.

    Для этого нужно просто стабильно играть на хорошем уровне.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.03.2016 14:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 марта 2016, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жестко он Бревнище опустил))))))

      -5
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    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 марта 2016, 15:43

      Почему все к Дзюбе пристали?или он типа один высказывается?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > narkozanos 18 марта 2016, 16:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      одно дело, когда критикует тренера игрок уровня Месси, но совсем другое, когда Бревно, которое играть не умеет.)))
      Все голы Бревна, заслуга хулька и только его

      -4
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > REDWHITE_ 18 марта 2016, 19:22

      Основа России-бревно?чё то когда он в мясе был.вы плакали почему его в сборную не зовут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 18 марта 2016, 14:31

      Умных к умным, а Дзюбу в "Зенит"

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 марта 2016, 14:24

      Нынешнее поколение игроков слишком много умничают! Раньше никто против слов тренера не шёл, да и "сор из избы никто не выносил"

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mig28 18 марта 2016, 15:12

      В 15 веке?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > андрей андреев 18 марта 2016, 16:18

      гораздо позже)

      -1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > андрей андреев 18 марта 2016, 18:32

      не так это было давно.просто деньги наш футбол испоганили.раньше играли для клуба и болельщиков а сейчас за деньги.взять-бы хоть и дзюбу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > апоголлл 18 марта 2016, 19:41

      Деньги испоганили вообще всё,но.....

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 14:20

      На самом деле, Дзюба разковорчив не по статусу.

      Я всегда говорил, что не существует настолько высокого уровня футбольного мастерства, который перекрыл бы проблемы от спартаковского воспитания.

      Никаких спартачей никогда брать нам не следует.

      -

      Если Дзюбу захотят купить - имеет смысл прадавать с любой скидкой.

      -3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 18:38

      при чем тут спартач не спартач дзюба игрок среднего уровня.европы ему невидать а тут больше не будет нигде играть если конечно заплатят больше зенит.юрий палыч прав ему играть надо а не п....ть.хотя языком работать у него лучше получаеться чем играть

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