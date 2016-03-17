Гарай: «Мы должны обойти «Ростов» и ЦСКА»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

«Конечно, Кубок мы должны выигрывать, а в чемпионате задача – набрать как можно больше очков. Да, «Ростов» и ЦСКА вырвались вперед, но мы сделаем все, чтобы догнать их. Это два серьезных противника, но и мы располагаем очень хорошим составом», – сказал Гарай.

Также футболист поделился своим мнением об успешных выступлениях «Ростова» и «Лестера» в этом сезоне.

«Я читал, что сейчас часто сравнивают «Ростов» и «Лестер». Причина их успеха только одна – ежедневный труд, работа. Но у нас есть свои задачи, и мы должны обойти соперников», – сказал Гарай.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Зениту» предстоит сыграть с «Амкаром», а в РФПЛ петербуржцы занимают пятое место, отставая на шесть баллов от «Ростова» и ЦСКА.