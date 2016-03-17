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    Дьяков: «Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга»

    Защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что он следит за своим бывшим клубом «Ростовом».

    «Смотрю все матчи «Ростова», может быть, пропустил один-два. Может, кому-то не понравится игра команды, но если они станут чемпионами, то всем будет по барабану, как они играют. Думаю, Бердыев — самый сильный тренер в моей карьере.

    Самый чудной и веселый парень в «Ростове» — это Канга. Он как-то боялся чего-то, одна майка, одни кроссовки, из Африки — бедная семья. Короче говоря, играем со «Спартаком», по-моему, у нас были повышенные премиальные — 20 тысяч евро, и Канга потом спросил, на всю ли команду такие премиальные. Ему сказали, что каждому. А он раза три переспросил. Потом у него появилось много маечек, часики», — сказал Дьяков.

    Напомним, что 27-летний Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 годы, а затем перебрался в «Динамо».

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.03.2016 14:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      K1llSwitch 17 марта 2016, 17:34

      Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Витале удачи! Знай, в Ростове не забудут финал кубка, слова, сказанные рыжему на награждении и твоё письмо болельщикам! Красава )

      2
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      Рейтинг: +210

      castromen 17 марта 2016, 15:49

      Эх Виталий,подождал-бы годик с переходом,глядишь и чемпионом бы перешел.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2016, 15:45

      Канга красава, а Дьяк говорил уже что его нае..ли в Динамо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2016, 15:05

      Дьков наверное локти кусает что ушел из Ростова в клоаку Динамо

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:41

      Только почему-то этого Кангу судьи-расисты любят обижать. Вот Карась в частности, после симуляции Уциева удалил афри прямой красной, ага.

      4
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      Рейтинг: +16

      K1llSwitch > Aztec58 17 марта 2016, 17:35

      Он, кстати, исправляется. Сказал, задача на сезон - не получить карточку )

      1
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