Карпин: «Ребята не остановились, не сломались даже после незабитого второго пенальти»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ с «Сибирью» (2:2).

«Все впечатление смазано, естественно, концовкой матча. Ребята не остановились, не сломались даже после незабитого второго пенальти. Хотели выиграть, но не смогли.

Пенальти - это штрафные, которые назначаются за фолы внутри штрафной. Неважно, с пенальти мы забили или нет - были моменты и с игры. Пенальти, по-моему, был стопроцентный - о чeм здесь говорить?

Доволен ли игрой своей команды? Естественно, хотелось бы лучше. В первом тайме пропустили непонятный гол - не хочу комментировать больше по поводу этого решения. Проблем в обороне нам не создавали, а мы что-то создали. Но понятно, что хотелось бы лучше. Непривычно было играть на таком газоне - сухом и медленном. Но поле для двух команд одинаковое, это отмазки, разговоры в пользу бедных. После перерыва нужно было добавлять в атаке, и нормально, что в обороне стали появляться проблемы, пространство, которое мог использовать соперник.

Как изменилось «Торпедо» за время зимней паузы? Вам, возможно, незаметно, но мне по двум играм видно, что команда стала сильнее, что она может играть в пас, стала более дисциплинированна, управляема. Для меня изменения налицо», - сказал Карпин.

Напомним, что в этом матче арбитр Игорь Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири». В итоге, после окончания матча на поле произошла массовая драка с участием футболистов обеих команд.