ФНЛ. Три пенальти помогли «Торпедо» не проиграть «Сибири», «Тосно» взял верх над «Шинником»

Закончились очередные встречи 26 тура ФНЛ. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина на последней минуте ушло от поражения в гостевом матче с «Сибирью», а «Тосно» на своем поле уверенно переиграл «Шинник».

Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур

Сибирь – Торпедо – 2:2 (0:2)

Голы: 1:0 – Беляев, 38; 1:1 – Григорян, 48 (с пенальти); 2:1 – Беляев, 50; 2:2 – Бугуи, 90 (с пенальти).

Незабитый пенальти: Васильев, 86 (Торпедо).

Удаления: Глушков, 90 (Торпедо), Беляев, 90 (Сибирь).

Тосно – Шинник – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Галиулин, 14; 2:0 – Ильин, 49.

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