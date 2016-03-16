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ФНЛ. Три пенальти помогли «Торпедо» не проиграть «Сибири», «Тосно» взял верх над «Шинником»

16 марта 2016, 18:07
4

Закончились очередные встречи 26 тура ФНЛ. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина на последней минуте ушло от поражения в гостевом матче с «Сибирью», а «Тосно» на своем поле уверенно переиграл «Шинник».

Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур

Сибирь – Торпедо – 2:2 (0:2)

Голы: 1:0 – Беляев, 38; 1:1 – Григорян, 48 (с пенальти); 2:1 – Беляев, 50; 2:2 – Бугуи, 90 (с пенальти).

Незабитый пенальти: Васильев, 86 (Торпедо).

Удаления: Глушков, 90 (Торпедо), Беляев, 90 (Сибирь).

Тосно – Шинник – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Галиулин, 14; 2:0 – Ильин, 49.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ ФНЛ Cибирь Армавир Тосно Шинник
Комментарии (4)
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grigkh
1458141051
Полный трындец. ФНЛ блин.... кто там кого клоуном называл? Они есть!
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bringing
1458144594
Левак
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Александр Став
1458156643
мда... по-моему самый очевидный пенальти был второй, а вот первый и третий... игроки Торпедо скорее искали ногу соперника, чем был фол. Хотя, судья к эпизодам был ближе, чем камера, но Сибирь всё равно немного жаль. Ну а Торпедо желаю выбраться из зоны вылета при помощи чистых голов с игры.
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