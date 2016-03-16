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    Бердыев: «Зная финансовые проблемы «Ростова», как вообще могут ставиться какие-то задачи?»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал слова Ивана Саввиди, председателя совета директоров компании «Группа Агроком», являющейся генеральным спонсором команды, о том, что желто-синие ставят перед собой задачу попробовать побороться за победу в чемпионате.

    «Никто никаких задач перед командой не ставил и не озвучивал. Мы двигаемся от матча к матчу. Зная наши финансовые проблемы, как вообще могут быть поставлены какие-то серьезные задачи?», - заявил Бердыев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    16.03.2016 15:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 18 марта 2016, 08:45

      А вот и начинаю вспоминать старые долги в тот момент когда команда на первом месте,Интересно с чей подачи ни Гинер ли сдесь постарался???????

      0
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      Рейтинг: +16

      K1llSwitch 16 марта 2016, 20:07

      Это же посыл Саввиди. Мол, решай с финансами, а потом про задачи поговорим.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2016, 19:59

      Не дадут Ростову 1-е или 2-е место занять. А жаль.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 марта 2016, 19:34

      Ничего страшного нет.Саввиди всегда давал денег. Пару раз по млрд руб. Ясно что сейчас все будут стараться приукрасить свои заслуги(кроме Бердыева))). Но Саввиди не хозяин-он просто главный спонсор.Он же не хочет что бы на его предприятия пришли с проверкой(хозяин Ростова-правительство Ростова-на-Дону.Хтя видимо какие-то льготы по налогам есть)))А 57 лямов долга-тьфу

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 16 марта 2016, 19:31

      Это негативно скажется на команде.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 марта 2016, 18:48

      Как запахло жаренным , вдруг откопали дело десятилетней давности.
      В России самый грязный чемпионат.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 марта 2016, 22:16

      А когда-то было по-другому?

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 16 марта 2016, 22:24

      В прошлой жизни)))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 16 марта 2016, 22:39

      Ну в принципе не так давно))))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2016, 18:29

      Да даже если и так, то задача "попробовать побороться за чемпионство" Бердыевым уже выполнена, и только пусть кто то тявкнет что не "попробовали" ))))

      2
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 16 марта 2016, 18:18

      Интересная формулировка "попробовать побороться"

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 марта 2016, 16:56

      Судя по такому ответу , Бердыев не очень хочет оставаться с работать с таким руководством...
      так что наши клубы денежные должны приглашать..
      но их европа манит

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > BAIv 16 марта 2016, 17:13

      Он не говорил что не хочет оставаться,он сказал что проблемы большие и нефиг задачи ставить(кстати ему их не ставили)

      3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > андрей андреев 16 марта 2016, 19:57

      Когда опровергают председателя совета директоров чего-то там, это говорит о многом :)

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 16 марта 2016, 16:41

      Судя по прессе, то там вооще большие проблемы с финансами.

      -1
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