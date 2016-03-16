Бердыев: «Зная финансовые проблемы «Ростова», как вообще могут ставиться какие-то задачи?»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал слова Ивана Саввиди, председателя совета директоров компании «Группа Агроком», являющейся генеральным спонсором команды, о том, что желто-синие ставят перед собой задачу попробовать побороться за победу в чемпионате.

«Никто никаких задач перед командой не ставил и не озвучивал. Мы двигаемся от матча к матчу. Зная наши финансовые проблемы, как вообще могут быть поставлены какие-то серьезные задачи?», - заявил Бердыев.