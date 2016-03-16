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    Саввиди: «Не думаю, что у «Ростова» возникнет проблема с тем, чтобы Бердыев остался»

    Председатель совета директоров компании «Группа Агроком», являющейся генеральным спонсором «Ростова», Иван Саввиди сообщил, что желто-синие еще не начинали переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

    «Не думаю, что у нас будет какая-то проблема с тем, чтобы он остался. Однако эта тема на данный момент принципиально не обсуждается, потому что наша задача - попробовать выиграть чемпионат, а затем попробовать достаточно успешно выступить в Лиге чемпионов. Если меня как спонсора спросят, то я однозначно скажу, что Курбан должен остаться.

    Меня не удивляет выступление «Ростова» в этом сезоне. Для этого и был приглашен, на мой взгляд, один из сильнейших тренеров премьер-лиги. Все остальное - это складчина действий. Курбана я хотел пригласить в «Ростов» еще в 2003 году, но в то время он был влюблен в «Рубин». Тогда я считал его одним из самых перспективных тренеров в нашем футболе», - сказал Саввиди.

    После 20 туров «Ростов» занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков.

    Источник: ТАСС

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    16.03.2016 12:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 16 марта 2016, 19:01

      ЛоЛ..... Лизнул...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 марта 2016, 17:25

      лддд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 марта 2016, 17:24

      Бердыев не может сказать_будем 1,т.К.вдруг не получится скажут"ха-ха-ха." Он возьмёт чемпионство по-тихому,и все скажут"Слава Бекиевичу",а он отойдёт в сторонку и "скупая мужская слеза покатится по его щеке"...

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 16 марта 2016, 16:53

      Судя по соседней новости (http://bombardir.ru/news/4612
      44) этот Саввиди где-то в облаках витает, и Бердыев это понимает. Сомневаюсь, что это хорошо кончится.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2016, 16:43

      Если он говорит так уверенно, значит все на мази. Во всяком случае хочется в это верить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 марта 2016, 14:52

      Не упустите Удачу,в лице Бекиича!
      Не повторяйте наших ошибок.

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2016, 13:30

      Хорошо что Голубеву удалось впячь Саввиди в спонсорство Ростова, уж с зарплатой и долгами тогда проблемы будут решены точно.
      Связка Голубев - Саввиди - Бердыев сможет решать серьёзные футбольные задачи в Ростове.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 марта 2016, 13:18

      Иван Игнатьевич, ты уж постарайся, чтобы Бекиевич остался в Ростове. Все будут
      благодарны!

      6
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