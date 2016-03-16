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  • Саввиди: «Не думаю, что у «Ростова» возникнет проблема с тем, чтобы Бердыев остался»

Саввиди: «Не думаю, что у «Ростова» возникнет проблема с тем, чтобы Бердыев остался»

16 марта 2016, 12:49
8

Председатель совета директоров компании «Группа Агроком», являющейся генеральным спонсором «Ростова», Иван Саввиди сообщил, что желто-синие еще не начинали переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Не думаю, что у нас будет какая-то проблема с тем, чтобы он остался. Однако эта тема на данный момент принципиально не обсуждается, потому что наша задача - попробовать выиграть чемпионат, а затем попробовать достаточно успешно выступить в Лиге чемпионов. Если меня как спонсора спросят, то я однозначно скажу, что Курбан должен остаться.

Меня не удивляет выступление «Ростова» в этом сезоне. Для этого и был приглашен, на мой взгляд, один из сильнейших тренеров премьер-лиги. Все остальное - это складчина действий. Курбана я хотел пригласить в «Ростов» еще в 2003 году, но в то время он был влюблен в «Рубин». Тогда я считал его одним из самых перспективных тренеров в нашем футболе», - сказал Саввиди.

После 20 туров «Ростов» занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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vgarakh
1458123500
Иван Игнатьевич, ты уж постарайся, чтобы Бекиевич остался в Ростове. Все будут благодарны!
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FanatSerj
1458124226
Хорошо что Голубеву удалось впячь Саввиди в спонсорство Ростова, уж с зарплатой и долгами тогда проблемы будут решены точно. Связка Голубев - Саввиди - Бердыев сможет решать серьёзные футбольные задачи в Ростове.
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rubinovyi2
1458129147
Не упустите Удачу,в лице Бекиича! Не повторяйте наших ошибок.
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Black Giz
1458135818
Если он говорит так уверенно, значит все на мази. Во всяком случае хочется в это верить.
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Измайловский Кочегар
1458136408
Судя по соседней новости (http://bombardir.ru/news/4612
44) этот Саввиди где-то в облаках витает, и Бердыев это понимает. Сомневаюсь, что это хорошо кончится.
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андрей андреев
1458138290
Бердыев не может сказать_будем 1,т.К.вдруг не получится скажут"ха-ха-ха." Он возьмёт чемпионство по-тихому,и все скажут"Слава Бекиевичу",а он отойдёт в сторонку и "скупая мужская слеза покатится по его щеке"...
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андрей андреев
1458138306
лддд
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KuPe4iK
1458144118
ЛоЛ..... Лизнул...
Ответить
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