Саввиди: «Не думаю, что у «Ростова» возникнет проблема с тем, чтобы Бердыев остался»

Председатель совета директоров компании «Группа Агроком», являющейся генеральным спонсором «Ростова», Иван Саввиди сообщил, что желто-синие еще не начинали переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Не думаю, что у нас будет какая-то проблема с тем, чтобы он остался. Однако эта тема на данный момент принципиально не обсуждается, потому что наша задача - попробовать выиграть чемпионат, а затем попробовать достаточно успешно выступить в Лиге чемпионов. Если меня как спонсора спросят, то я однозначно скажу, что Курбан должен остаться.

Меня не удивляет выступление «Ростова» в этом сезоне. Для этого и был приглашен, на мой взгляд, один из сильнейших тренеров премьер-лиги. Все остальное - это складчина действий. Курбана я хотел пригласить в «Ростов» еще в 2003 году, но в то время он был влюблен в «Рубин». Тогда я считал его одним из самых перспективных тренеров в нашем футболе», - сказал Саввиди.

После 20 туров «Ростов» занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 40 очков.