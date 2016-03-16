Компани повредил икроножную мышцу

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани получил травму икроножной мышцы, о чем заявил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини. Бельгийский защитник травмировался на седьмой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Динамо» (0:0).

«Увы, у Венсана Компани снова травма икроножной мышцы. Завтра посмотрим, насколько это серьезно. Николас Отаменди получил болезненный удар, и я надеюсь, он восстановится в течение нескольких дней. С Компани все сложнее», - заявил чилиец.

Отметим, что в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились именно англичане, которые выиграли первый матч со счетом 3:1.