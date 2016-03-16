Чемпионшип. «Халл» и «Нотттингем» поделили очки и другие результаты

В перенесенном матче 32-го тура Чемпионшипа «Халл» сыграл вничью с «Ноттингемом» – 1:1. На гол Гари Гарднера хозяева ответили точным ударом Соне Алуко.
Еще одна встреча этого тура принесла «Ипсвичу» победу над «Блэкберном».
Кроме того, сегодня состоялась игра 37-го тура, в которой «Брайтон» одолел «Рединг».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур
Голы: 1:0 – Мерфи (с пенальти), 67; 2:0 – Мерфи, 87.
Голы: 0:1 – Гарднер, 28; 1:1 – Алуко, 73.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур
Голы: 1:0 – Уилсон, 25.
Источник: Бомбардир.ру