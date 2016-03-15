Вайсс: «Грузинский футбол имеет большой потенциал»

Словацкий специалист Владимир Вайсс прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Грузии.

«Для любого тренера предложение работать в сборной - это одновременно ответственность, честь и радость. Рад, что получил возможность вернуться в европейский футбол с командой Грузии. Грузинский футбол не только славен историей и традициями, но и имеет большой потенциал. Шестая корзина посева, в которую попала Грузия при жеребьевке чемпионата мира, - не тот уровень, который должна занимать сборная. Не буду давать обещаний, но уверен, что мы добьемся прогресса», - заявил Вайсс.