Руни вернется на поле после матчей сборных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернется в игру после мартовских матчей сборных. По словам форварда, его восстановление проходит по плану, и к Евро-216 он подойдет в хороших кондициях.

«Я стараюсь действовать осторожно. Не хочу осложнений. Надеюсь, что после моего возвращения команда еще будет бороться за трофеи. Так что у меня будет около десяти матчей за «Юнайтед» и товарищеские игры сборной Англии», - заявил Руни.

Отметим, в последний раз Руни выходил на поле 13 февраля в матче «красных дьяволов» против «Сандерленда». У форварда было повреждение связок колена.

Ранее главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон выразил опасения, что Руни не успеет восстановиться к Евро-2016, на котором команды сыграет в одной группе со сборной России.