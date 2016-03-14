Ярмоленко: «Динамо» приехало в Манчестер за победой»

Форвард киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», отметив, что команда приехала в Англию за победой.

«Динамо» приехало в Манчестер, чтобы играть и выигрывать. В домашнем матче мы уступили со счетом 1:3 и не имеем больших шансов на выход в следующую стадию, но игроки настроены оптимистично.

В 2016-м году динамовцы провели четыре официальных матча, и футболисты находятся в хорошей форме. Но это не может быть оправданием первой игре», – сказал Ярмоленко.