Рахимов: «Терек» в форме, играет уверенно, и это радует»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал результат победного матча 20-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:0).

«На очень тяжелом газоне, который не позволяет играть в хороший футбол, мы показали хороший футбол. Мы комбинировали, уверенно контролировали мяч. В первом тайме нам не хватало агрессии в завершении, хотя по контролю мяча все было нормально.

Во втором тайме поле стало еще более неприемлемым, мы стали допускать много технического брака, игра увязла в единоборствах. Но нам удалось забить гол. Если брать в совокупности весь матч, то я думаю, что наша победа заслуженная. Команда в форме, играем уверенно, и это радует.

Поборемся ли за Лигу чемпионов? По-разному может сложиться. Мы не заглядываем, а будем готовиться к каждой игре. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Рахимов.