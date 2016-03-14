Харт: «Динамо» соответствует уровню Лиги чемпионов»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Напомним, что в первой игре «горожане» праздновали победу со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет во вторник, 15 марта. Начало в 22:45 по мск.

«Выход в четвертьфинал – цель, которую «Манчестер Сити» преследовал несколько лет. Сейчас мы поставили себя в очень хорошее положение, чтобы ее достичь. «Динамо» раскочегаривается после предсезонки. Но мы готовы и хотим творить историю своего клуба.

«Динамо» уже провело несколько игр, они попали в свою струю. 3:1 – хороший счет, чтобы начинать ответный матч. Но это только начало. У нас будет 90 минут, чтобы оформить историческое достижение.

У «Динамо» есть два хороших вингера. Любая команда, вышедшая в плей-офф, опасна. «Динамо» соответствует уровню Лиги чемпионов. Мы должны будем показать свой максимум.

У людей есть их собственные мнения о выступлениях английских команд в еврокубках. Но мы участвуем в розыгрыше и будем биться до конца», – сказал голкипер.