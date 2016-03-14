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    Бубнов: «Хенти пока далек от уровня Ниасса»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Уфа» (2:0) .

    «Ключевым моментов поединка в Черкизове стал пенальти в начале второго тайма. До него «Уфа», действовавшая с тремя центральными защитниками, выглядела организованно в обороне, и не было видно, за счет чего «Локомотиву» по силам ее взломать. Не вытекавший из логики игры эпизод заставил гостей идти вперед, раскрываться, благодаря чему железнодорожники забили второй мяч в концовке.

    «Локомотиву» будет крайне непросто сохранить третье место, не говоря уже о том, чтобы подняться выше. ЦСКА, «Ростов» и Зенит» пока выглядят предпочтительней, а примерно на одном уровне с железнодорожниками находятся «Краснодар» и «Спартак», - сказал Бубнов.

    Добавим, что железнодорожники смогли прервать серию из четырех матчей без побед в Премьер-лиге.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.03.2016 11:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 марта 2016, 16:48

      Бубнов вчера жёг на СпортФМ по поводу матча Ростов-ЦСКА.
      Досталось всем, включая Канделаки за неправильно проведённую линию при определении офсайда :)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 марта 2016, 16:49

      Заголовок далёк от содержания инфы, ага. Редактор новостей просто неисправим, блин.

      1
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      Рейтинг: +103

      никорос 14 марта 2016, 13:08

      о чем ты говоришь, какой уровень Ниассе? отвечу - никакой, нашел великого форварда), дайте парню освоится

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