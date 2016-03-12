Карпин: «Удовлетворен результатом матча с «Томью»

Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в поединке 25-го тура ФНЛ с «Томью» (1:1).

«Как говорится, первый блин немного комом. Это была стартовая игра нашей обновленной команды после зимней паузы. Понятно, что сказывалось какое-то волнение у игроков. Но первые минут 15 мы выглядели очень прилично, потом чего-то, наверное, испугались.

После перерыва вновь смотрелись достойно. Результат хороший, учитывая, что встречались с одним из лидеров ФНЛ, хотя могли и выиграть.

Хочу поблагодарить ребят. Если продолжим так играть, то начнем побеждать. Но многое, естественно, нужно улучшать», – сказал Карпин.