Скрипченко: «За хет-трик подготовим Гогниеву бонус»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ над «Анжи» (4:2).

«В начале владели полным преимуществом, реализовали его в два гола. Потом произошла непонятная метаморфоза, ребята посчитали, что игра закончилась. После 2:0 мы уже не контролировали игру. Второй гол «Анжи» забил заслуженно. Но честь и хвала ребятам, команда включила внутренний резерв. Спартак Гогниев подытожил старания своим хет-триком. Подготовим ему бонус», – сказал Скрипченко.