Бышовец: «Гилерме заслуживает поехать на Евро-2016»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что голкипер «Локомотива» Гилерме заслуживает поехать на Евро-2016 в составе сборной России. Напомним, что натурализованный игрок впервые вызван под знамена российской команды на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

«Сегодня Гилерме – лидер «Локомотива». Он говорит по-русски, он адаптировался к нашему менталитету. Он заслужил попадания в расширенный список вратарей, которые претендуют на попадание в состав команды на чемпионат Европы во Франции. Все будет зависеть от того, как пройдет концовка чемпионата России. В Сборной России сейчас очень хорошая конкурентная среда», – сказал Бышовец.