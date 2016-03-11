Селезнев: «В России и Украине есть хорошие команды, но здесь их чуть побольше»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился своим мнением о уровне РФПЛ в сравнении с украинским чемпионатом, где он ранее выступал за «Днепр».

«В России и Украине есть хорошие команды. Просто на данный момент в России их больше. В России сейчас команд, которые на что-то претендуют, восемь, а в Украине – три: «Шахтер», «Динамо» и «Днепр». Здесь чуть побольше. Здесь интереснее играть каждую игру.

Все в турнирной таблице идут рядом, все борются. Просто больше интересных игр, которые доставляют удовольствие», – сказал Селезнев.