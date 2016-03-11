Пеллегрини: «У Туре проблемы с пяткой, и он играть не будет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча 30-го тура АПЛ против «Норвича».

«У Яя Туре проблемы с пяткой, и он играть не будет. Посмотрим, улучшится ли его состояние на следующей неделе. Будет ли он играть против киевского «Динамо», я не знаю.

Насри, Делф и Де Брюйне вернутся в строй после перерыва на матчи сборных», – сказал Пеллегрини.

Матч «Норвич» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 15:45 по московскому времени.