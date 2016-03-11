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    Пилявский: «Трансфер из «Зари» был футбольным, а не политическим»

    Украинский защитник «Рубина» Андрей Пилявский рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский чемпионат.

    «Я оценивал этот трансфер только с футбольной точки зрения, а не политики. Понятно, что я думал и предполагал, что возможно давление в мой адрес. Но я в первую очередь думал о своей семье. Я хочу подчеркнуть, что я как был украинцем, так им и остаюсь, люблю свою страну и буду в ней жить всегда.

    Но сейчас для меня на первом месте моя семья, которую нужно кормить, а кроме меня это никто сделать не сможет. Поэтому я принял такое решение, и мои близкие меня поддержали», - сообщил футболист.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.03.2016 10:02
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 11 марта 2016, 13:26

      Вот нормально сказал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 марта 2016, 11:58

      Красавчик!

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